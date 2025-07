Protestni shod sindikata Sviz: Zbrali skoraj 36.000 podpisov

Šolski sindikat Sviz je pred Državnim zborom pripravil protestni shod zaposlenih v vrtcih proti možnosti povečanja števila otrok v skupinah. V vladnem predlogu se namreč ohranja tako imenovani fleksibilni normativ oz. možnost povečanja števila otrok za dva. Zbrali so skoraj 36.000 podpisov, pri čemer so skoraj 25.000 podpisov prispevali tudi starši vrtčevskih otrok. V Združenju zasebnih vrtcev menijo, da predlog omejuje možnost izbire in celo predvideva ukinitev določenih zasebnih vrtcev, zato pozivajo k njegovemu umiku iz zakonodajnega postopka.