Protestni shod v Ljubljani minil brez nasilja in izgredov

Čeprav je bila Policija v polni pripravljenosti, se je protest v središču Ljubljane končal mirno. Ljubljano je preletaval policijski helikopter, v pripravljenosti je bil tudi vodni top. Po prvih podatkih Policije se je protesta udeležilo nekaj sto ljudi, ki pa so se po približno uri in pol razšli. Od tega protesta so se med drugim distancirali petkovi kolesarji, opozicija, premier Janša pa je dejal, da bi bilo zanikovalce virusa bolje odpeljati v intenzivno enoto ene od bolnišnic in jim pokazati sliko požganih pljuč.