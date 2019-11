Protestnik policista zadel s puščico, policija uporabila vodni top in solzivec

Na območju univerzitetnega kampusa v Hongkongu je znova izbruhnilo nasilje med protestniki in policisti. Nekega policista je v nogo zadela puščica, ki jo je izstrelil eden od aktivistov. Policija je protestnike opozorila, da bo začela uporabljati prave naboje, in jim postavila ultimat, da morajo zapustiti kampus.

Policija je protestnikom, ki so zavzeli kampus hongkonške politehnične univerze, dala ultimat in odprla eno pot, po kateri bi območje lahko zapustili. Ker pa so metali solzivec, so se protestniki zabarikadirali na območju. Dodatno so jih policisti potisnili nazaj, ko so na območje poslali vodne topove in oklepna vozila.

Protesti v Hongkongu FOTO: AP

Fotografije prikazujejo policista, v nogo katerega se je zarila puščica. Odpeljali so ga v bolnišnico, so sporočili iz policije. Po incidentu so policisti izdali opozorilo, da bodo začeli uporabljati prave naboje. "Če bodo še naprej izvajali tako nevarne akcije, ne bomo imeli druge izbire, kot da uporabimo minimalno silo, tudi prave naboje," je dejal tiskovni predstavnik policije Louis Lau.

Aktivistom medtem še naprej uspeva blokirati podmorski predor Hung Hom, ki velja za glavno cestno povezavo med polotokom Kovloon in otokom Hongkong. Napovedali so, da bodo "stisnili gospodarstvo" in s tem prisilili mestne oblasti v spremembe. Kaj zahtevajo protestniki? Protesti so Hongkong zajeli junija, protestniki pa na njih izražajo jezo zaradi krčenja demokratičnih pravil v finančni metropoli. Zahtevajo odstop hongkonške voditeljice Carrie Lam, svobodne volitve, neodvisno preiskavo policijskega nasilja nad protestniki ter nekaznovanje za do zdaj več kot 4000 prijetih protestnikov. Potem ko je policija začela nasilno zatirati večje organizirane proteste, so protestniki uporabili nov pristop – manjše skupine blokirajo ulice in uničujejo javno infrastrukturo na različnih koncih mesta. S tem jim je uspelo zapreti več delov železniške mreže ter blokirati poslovanje trgovin in delovanje šol. Študenti so s somišljeniki tudi zavzeli več univerz po mestu. Upravljavci hongkonškega letališča so danes sporočili, da se je promet oktobra glede na isti mesec lani znižal za 13 odstotkov na 5,4 milijona potnikov.

FOTO: AP