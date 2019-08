Protestniki ohromili letališče v Hongkongu: odpovedani vsi leti

Aktivisti so policijo obtožili uporabe čezmerne sile, potem ko so protestnike na železniški postaji pred aretacijo napadli z solzivcem. Oblečeni v črne majice in z maskami na obrazu so protestniki na letališču danes potnikom delili fotografije ranjenih, ki dokazujejo nasilje policije.

Upravljavec enega največjih letališč na svetu se je za ukrep odločil, ker je letališke prostore preplavilo več tisoč protestnikov. S prihodi na letališče so poleg tega močno zgostili promet v njegovi okolici in povsem napolnili parkirišča ob letališču.

Protesti zaradi zakona o izročitvah osumljencev Kitajski

Množični protesti so izbruhnili 9. junija zaradi predloga zakona, ki bi dopustil izročitev osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Čeprav so oblasti predlog zakona umaknile, so protesti prerasli v obsežne protivladne proteste, pa tudi v proteste proti policijskemu nasilju. V več posredovanjih policije proti protestnikom je bilo namreč ranjenih več ljudi.

Hongkonške oblasti so ta teden proti več kot 40 aktivistom vložile obtožnice zaradi upora in jim grozi do deset let zapora. Poteza je le še dodatno podžgala protestnike, ki verjetno še nekaj časa ne bodo odnehali. Glede na nedavno javnomnenjsko raziskavo z vlado ni zadovoljnih 70 odstotkov vprašanih, raven nezaupanja pa znaša 60 odstotkov.

Hongkong je nekdanja britanska kolonija, ki je leta 1997 postala administrativno območje Kitajske, a ji je bila v skupni deklaraciji zagotovljena avtonomija vse do leta 2047. Številni prebivalci oz. protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.