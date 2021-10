Protestniki znova zavzeli središče Ljubljane, Policija uporabila solzivec in vodni top

V središču Ljubljane je bilo vroče, protesti proti pogojem PCT in vladi so eskalirali do točke, ko je policija znova uporabila vodni top in solzivec, pridržan je tudi eden od domnevnih organizatorjev, raper Zlatko. Praktično povsem mirno pa je medtem na Brdu pri Kranju, kjer se odvija vrh EU in Zahodnega Balkana. Da so protestniki ulice zavzeli že en dan prej in ne v sredo, kot smo bili vajeni do zdaj, je povezano tudi z visokimi gosti evrope in Zahodnega Balkana.