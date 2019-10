Protestniki razdejali postaje podzemne železnice in trgovine

Na protestih v Hongkongu se je kljub policijski prepovedi ponovno zbralo več deset tisoč ljudi. V četrti Tsim Ša Tsvi je policija proti protestnikom uporabila solzivec, v Kowloonu so zaprli nekatere postaje podzemne železnice. Tekom dneva so se ponovno začeli izgredi.

Na protestih v Hongkongu se je kljub policijski prepovedi ponovno zbralo več deset tisoč ljudi. FOTO: AP

Številni protestniki so nosili napise "svoboden Hongkong" in "upor Hongkonžanov" ter bili kljub prepovedi zakrivanja obrazov zamaskirani. Protestniki, oblečeni v črno, so začeli z grafitiranjem, postavljanjem zapor cest, razdejali pa so tudi dve postaji podzemne železnice in dve trgovini. Več postaj podzemne železnice v Kowloonu je danes zaprtih, ponovno pa bo dve uri predčasno z delovanjem prenehalo celotno omrežje.

FOTO: AP

Protestnike je še podžgalo, da so neznanci s kladivi v sredo napadli enega predstavnikov Državljanske fronte za človekove praviceJimmyja Shama in da je bil v soboto eden od pripadnikov protestniškega gibanja, ki je razdeljeval letake, zaboden v vrat in trebuh. Protestniki so na nekaj več kot kilometru starih ulic v mestu namestili več barikad in napadli več kitajskih trgovin.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Policija uporabila tudi vodni top Nekaj manjših skupin protestnikov je na policiste, vhode podzemne železnice in podružnice kitajskih bank metalo molotovke. Policija se je na to odzvala s solzivcem, gumijastimi naboji in udarci z gumijevkami. Ko je večina protestnikov bežala, so se nekateri spopadli s policijo in zažigali barikade, da bi jih upočasnili.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Policisti so z vozili podirali barikade, avtomobile pa so spremljali policisti, ki so "počistili" ulico. Policija je proti protestnikom uporabila tudi vodni top, vodo pa so obarvali modro in ji dodali solzivec. Tako označujejo protestnike, da jih kasneje lažje prepoznajo.

Napetost pa se tudi stopnjuje med protestniki in njihovimi nasprotniki oziroma podporniki Kitajske. Protestniki so večkrat hudo pretepli ljudi, ki so jim nasprotovali, vidnejši predstavniki protestnikov pa so bili večkrat tarča premišljenih napadov. Protestniki so obtožili podpornike Pekinga, da so se povezali z lokalnimi kriminalnimi skupinami.