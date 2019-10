Protestniki s palicami in lesenimi ščiti vdrli v poslopje parlamenta

Po navedbah očividcev so se protestniki, od katerih so nekateri nosili palice in lesene ščite, za kratek čas prebili skozi policijski kordon in v poslopju parlamenta vihteli zastave ter vzklikali slogane, nakar so jih varnostne sile razgnale s solzivcem.

Po poročanju lokalnih medijev, ki jih povzema britanski BBC, so bile tarča napada in poškodovane tudi druge vladne stavbe v mestu.

Kasneje je predsednik Lenin Moreno v prizadevanjih, da bi zajezil proteste, razglasil policijsko uro, ki med 20. in 5. uro prepoveduje gibanje v bližini vladnih poslopij. Še prej je naznanil, da je začasno preselil sedež delovanja vlade iz prestolnice v pristaniško mesto Guayaquil.