Protestniki še vedno vztrajajo v univerzitetnem kampusu: številni ranjeni

Obleganje hongkonškega univerzitetnega kampusa se nadaljuje že tretji dan. Protestniki, ki so se zabarikadirali v kampus politehnične univerze, so včeraj zažgali glavni vhod v ustanovo, potem ko je policija zagrozila, da bo proti izgrednikom uporabila pravo strelivo. Preden je zagorel vhod na politehnično univerzo, je bilo slišati več glasnih eksplozij.

Kot poroča BBC, je med 100 do 200 protestnikov še vedno zabarikadiranih v kampusu, ki pa je še vedno obkrožen s policisti. Protestnikom pa zmanjkuje zalog hrane, zdravil in ostalih potrebščin. Policija je zagrozila, da jih bodo aretirali, zato so nekateri preveč prestrašeni, da bi zapustili kampus.

Včeraj je bilo namreč večje število protestnikov aretiranih, ko so želeli pobegniti s kampusa. Manjši skupini je sicer uspelo pobegniti s pomočjo vrvi, pred kampusom pa so jih pričakali motorji, na katerih so pobegnili, poroča BBC. Tistim, ki jih je policija aretirala, grozi do deset let zapora.