Protestniki vdrli v prostore RTS: 'Danes nas je tukaj 50, naslednjič nas bo 50.000'

V srbski prestolnici so že 15. soboto zapored protestniki protestirali na zborovanju "Eden od petih milijonov". Tokrat je zavrelo, ko je 50 demonstrantov na čelu z vodjo opozicijske stranke Dveri Boško Obradović ter ena od vodij protesta Jelena Anastasović zahtevalo od dežurnega urednika srbskega TV Dnevnika, da jih spusti v studio med oddajo. Posredovala je policija.

V Srbiji že od decembra lani vsako soboto potekajo množični protesti pod geslom "Eden od petih milijonov". Če so protesti sprva izbruhnili zaradi napada na enega od ustanoviteljev opozicijske Zveze za Srbijo Borka Stefanovića, opozicija je namreč trdila, da je v napad vpletena Vučićeva vladajoča Srbska napredna stranka, so se kmalu sprevrgli v vsesplošne protivladne proteste. Srbi so množično, kljub mrazu in snegu, odšli na ulice in med drugim zahtevali predčasne volitve – zahtevo pa je Vučić že zavrnil, "pa tudi če bi bilo na ulicah pet milijonov ljudi". In rojen je bil slogan protestov, ki se iz tedna v teden krepijo in širijo po državi. PredsednikuAleksandru Vučiću očitajo avtoritarno vodenje države, korupcijo ter da si je popolnoma podredil medije, preko katerih naj bi obračunaval s političnimi nasprotniki. In prav zato je ena izmed glavnih zahtev demonstrantov tudi medijska svoboda, kot predpogoj za izvedbo poštenih in svobodnih volitev.

V zadnjih tednih so se v okviru protestov tisoči sprehodili do prostorov RTS, jo polepili z napisi cenzurirano in zahtevali pravičnejše poročanje o opoziciji in protestih. Včeraj pa je zavrelo. Protestniki so na čelu z vodjo opozicijske stranke Dveri, Boškom Obradovićem vdrli v prostore državne televizije, prvič po 20. letih – nazadnje se je to namreč zgodilo 5. oktobra 2000, ko so množične demonstracije z oblasti zrušile Slobodana Miloševića. Že prvi decembrski protesti so tudi zaradi simbolnih rogov, ki so jih uporabljali protestniki, vzbudili spomine na ne tako oddaljene dogodke iz začetka tisočletja. Protestniki so včeraj tako zahtevali, da RTS prenaša njihov nagovor narodu. "V zadnjih mesecih smo prosili samo za eno stvar – da se dovoli organizatorjem protestov, da spregovorijo na državni televiziji," je dejal Obradović.

Sprva so vztrajali, da ne bodo odnehali, dokler njihove zahteve po gostovanju na prorežimskem nacionalnem programu ne bodo izpolnjene. Ob prihodu policije je Obradović naročil demonstrantom, naj se ne upirajo, temveč naj samo sedijo in vztrajajo.

Srbski žandarji, ki posredujejo ob hujših incidentih in kršenju javnega reda, so demonstrante, ki so vdrli v zgradbo srbske nacionalne televizije, prosili, naj zapustijo zgradbo, potem pa so ji potisnili v nižja nadstropja televizije, kasneje pa jih izgnali iz stavbe. Pred vhodom RTS so protestniki peli srbsko himno, pridružili pa so se jim mnogi voditelji opozicijskih strank. Na protestih so sodelovali Vuk Jeremić, Zoran Lutovac, Borko Stefanović, Dragan Đilas in prvak srbske stranke SDS Boris Tadić. Okoli polnoči je Obradović po poročanju blic.rs pozval okoli 50 tam zbranih protestnikov, naj se razidejo. A opozoril:"Nocoj nas je tukaj 50, ne bomo odšli mirno. Vsi se morajo zavedati, da nas bo naslednjič tu 50.000."

