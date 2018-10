Ob obletnici neuspelega referenduma protestniki v Kataloniji blokirali ceste in železnice

Mineva leto dni od referenduma o neodvisnosti španske regije Katalonije, na katerem je večina podprla neodvisnost. Katalonske oblasti so nato konec oktobra enostransko razglasile neodvisnost, kar je zaostrilo odnose med Madridom in Barcelono.

Ob obletnici se je v Kataloniji zbralo več sto zagovornikov neodvisnosti te regije, ki so blokirali več večjih cest, med drugim tudi avtocesto AP-7, pomembno prometnico, ki vodi do francoske meje. V Gironi je več sto protestnikov zasedlo železniške tire za hitre vlake med kraji Figueres in Barcelona. Ob 10. uri zjutraj so bile povezave ponovno normalno vzpostavljene, poroča Guardian.

Množice ljudi so blokirale tudi glavne ulice prestolnice Barcelone in mesta Lleida. V Gironi so protestniki vdrli v vladni urad in raztrgali špansko zastavo ter jo nadomestili s katalonsko.