Protestno zaprli cesto, med protestniki tudi Žan Mahnič

Preozka vozna pasova, na katerih se dve večji vozili ne moreta srečati, pa neurejeni pločniki in prehodi za pešce. Takšna je cesta Gorenja vas - Hotavlje, zato so jo danes domačini z županom in poslancem Žanom Mahničem na čelu za pet minut protestno zaprli. S tem so vlado opozorili na svoje nezadovoljstvo, saj je občina že imela denar za rekonstrukcijo te ceste, a je vlada že zagotovljena sredstva prerazporedila drugam in tako do leta 2027 za omenjeni projekt ni zagotovljenih nobenih sredstev. Cesta tako še naprej ostaja nevarna tako za domačine kot za 4500 voznikov, ki se po tej cesti vozijo vsak dan.