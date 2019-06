Proti Perzijskemu zalivu še 1000 ameriških vojakov

"Zadnja iranska napada upravičujeta zanesljive in verodostojne obveščevalne podatke, ki smo jih dobili glede sovražnega obnašanja iranskih sil in povezanih skupin, ki ogrožajo ameriško osebje in interese v regiji," je sporočil Patrick Shanahan in dodal, da bodo dodatne sile tam izključno za obrambne namene in soočanje z zračnimi, pomorskimi in kopenskimi grožnjami na Bližnjem vzhodu.

ZDA so na Bližnji vzhod konec maja poslale 1500 vojakov, napotitev dodatnih 1000 vojakov pa naj bi bil odgovor na četrtkova napada na dva tankerja v Omanskem zalivu, za kar ZDA krivijo Iran, ki to zanika. ZDA so proti Perzijskemu zalivu poslale tudi bojno skupino ladij z letalonosilko Abraham Lincoln in bojno skupino bombnikov B-52, pa tudi protiraketni sistem patriot.