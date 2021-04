Protikorupcijska komisija razkrila ugotovitve o obisku Pivčeve na Obali

Komisija za preprečevanje korupcije je po več mesecih razkrila delne ugotovitve o na eni strani poslovnem in na drugi strani zasebnem obisku Pivčeve na Obali. Lani je namreč dejala, da je svojo nastanitev v hotelu Marina plačala sama, a to je storila šele, ko je afera prišla v javnost. Stroške nastanitve ji je namreč sprva plačala občina. Pivčeva je takrat zanikala tudi to, da sta v hotelu prespala njena sinova, kaj šele, da bi njuno nastanitev plačala občina. Ugotovitve komisije zanikajo tudi njeno izjavo o prenočitvi sinov.

