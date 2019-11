Protipoplavne vreče najbolj iskano blago na Obali

Morska gladina se je ponovno dvignila in v Izoli, Piranu in Kopru so se spet oglasile sirene. Voda sicer tokrat ni dosegla hiš, so bili pa tudi ljudje bolje pripravljeni. Skoraj pred vsakimi vrati je bilo videti protipoplavne vreče, ki so bile najbolj iskano blago na Obali. Gasilci na srečo tokrat niso imeli intervencij, vendar pa so zaradi napovedane nove pošiljke dežja možne nove poplave.