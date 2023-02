Protipožarna zaščita na Krasu: sajenje oljčnikov ali obdelava zemlje?

Avgusta so se gasilci iz vse Slovenije na Krasu noč in dan bojevali z zublji, a je kljub njihovemu trudu pogorelo 3000 hektarjev gozda in nastalo za 25 milijonov evrov škode. Sedaj so na mirenski občini en korak bližje sanaciji in nadaljnji preprečitvi požarov, saj so zasebnikom v zakup dali posesti za oljčnike, ki bodo varovali tamkajšnje območje pred požari. A lokalni prebivalci pravijo, da oljčniki proti požarom niso najboljša rešitev. Ne drevesa, kraške površine bi morali prekrivati travniki, na katerih se lahko pase živina, kot se je pred 50 leti, menijo.