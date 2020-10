Šampionski prstan lige NBA vreden tudi do 200 tisoč evrov

Kako zelo bi si slovenski ljubitelji košarke želeli, da dobimo še enega Slovenca, ki bi po Udrihu, Nesteroviču in Vujačiču prejel šampionski prstan. Prstan prvakov lige NBA je najbolj zaželen kos nakit katerega koli košarkarja, o njem pa sanja vsak, ki se bori za svojo ekipo pod koši. Vsak prstan nosi svojo zgodbo, svoja čustva in trud ekipe. Povprečna cena šampionskega prstana se giblje od devet do 35 tisoč evrov, vrednost pa kdaj naraste tudi do 200 tidoč evrov.