Prav posebna darila so prejeli novorojenčki pred 20 leti v postojnski porodnišnici, dobili so namreč lesene pručke. Staršem jih je podarila Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna ob svoji 20-letnici. Zdaj, ko je minilo novih 20 let, pa želijo najti takratne novorojenčke in jih znova obdariti.