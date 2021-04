Dirkaška karavana se je iz Katarja preselila v Portimao na Portugalskem. Tretjo dirko sezone, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in Voyo, pa bo zaznamovala predvsem vrnitev Marca Marqueza po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe. Španski as je v četrtek v Portimau prestal zadnji zdravniški pregled in dobil dokončno zeleno luč za nastop na VN Portugalske.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:10 audio-control-play-line Iz SVETA: Dogajanje pred dirko na Portugalskem 02:32 audio-control-play-line Iz SVETA: Marquez se vrača icon-chevron-left icon-chevron-right