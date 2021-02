Ikea v Sloveniji odprla svoja vrata

Slovenci smo dočakali odprtje Ikee, a je za nakupovanje v trgovini potrebna vnaprejšnja rezervacija. Da je navdušenje med potrošniki izjemno, potrjuje dejstvo, da jim je pred odprtjem uspelo zapolniti vse nakupovalne termine do naslednjega ponedeljka. Ko so v torek začeli sprejemati rezervacije za obisk, saj lahko zaradi epidemioloških ukrepov pohištveni trgovec naenkrat sprejme 700 ljudi, je bilo potrebno kar nekaj potrpežljivosti in vztrajnosti, saj je očitno spletna stran trgovine, ki so jo Slovenci pričakovali od leta 2014, za nekaj časa nehala delovati.

