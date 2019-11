Prva javna zaslišanja pred impeachentom Donalda Trumpa

Kongresni demokrati so preiskavo pred impeachmentom sprožili septembra, potem ko je v javnost prišla prijava žvižgača iz obveščevalne skupnosti, ki ga je zaskrbel telefonski pogovor med Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim 25. julija letos, v katerem je Trump Ukrajinca prosil, naj mu pred nakazilom pomoči naredi uslugo - uvede preiskavo o političnih nasprotnikih v ZDA.

Pričala sta karierni diplomat George Kent in vršilec dolžnosti ameriškega veleposlanika v Ukrajini Bill Taylor , ki sta ponovila to, kar sta povedala že na doslej tajnih zaslišanjih, pri čemer sta poudarila, da nimata nobene strankarske pripadnosti ali agende, ampak bosta povedala le to, kar vesta.

Najprej sta imela uvodni izjavi predsednik odbora za obveščevalne zadeve demokrat Adam Schiff in vodilni republikanec v odboru Devin Nunes . Schiff je razložil, v čem je problem in kaj je Trump naredil narobe, ter na koncu vprašal, da če si to ne zasluži impeachmenta, potem ne ve, kaj sploh si lahko. Republikanski argument, da ni zločina, ker je bila pomoč Ukrajini nakazana, je zavrnil z dejstvom, da šele potem, ko so se v vladi zavedli prijave žvižgača in ko je kongres sprožil preiskavo, zakaj pomoč ni bila nakazana.

Nunes je bral Trumpov scenarij, da gre za nadaljevanje lova na čarovnice, potem ko je spektakularno propadel podoben poskus napada na Trumpa okrog sodelovanja z Rusi pred volitvami leta 2016. Nunes je potem demokrate obtožil, da vedno obtožujejo druge tistega, kar počnejo sami, ter na to kljub vsem preiskavam in dejstvom zatrdil še, da so v bistvu demokrati sodelovali z Rusi in Ukrajinci.

Republikanci zahtevajo zaslišanje žvižgača

Potem ko je Schiff zaprisegel obe priči, so republikanci nemudoma poskusili z obstrukcijo, ki jo bodo nadaljevali skozi javna zaslišanja, ki bodo potekala še v petek in potem najmanj še drugi teden z dodatnimi pričami. Schiffa so javno spraševali, ali jim bo dovolil zaslišanje prič, ki so jih zahtevali, med njimi sina nekdanjega podpredsednika ZDA Hunterja Bidna, ki ga želijo prikazati kot skorumpiranega skupaj z očetom Josephom Bidnom.

Nato so se posvetili problemu, ki je zanje in za Trumpa pomemben, za postopek pa po objavi telefonskega pogovora in izjavah prič niti najmanj. Drug za drugim so zahtevali zaslišanje žvižgača in Jim Jordan je dejal, da ni pošteno, da le Schiff pozna njegovo identiteto."Kot se kolega dobro zaveda, to ni niti najmanj res," ga je zavrnil predsednik odbora in postopek se je nadaljeval.

Prva pričala 'nestrankarska državna uradnika'

Kent se je predstavil kot nestrankarski državni uradnik, ki je služboval pod petimi republikanskimi in demokratskimi predsedniki, podobno za njim tudi Taylor. Oba sta opisala, kako pomembni so odnosi med ZDA in Ukrajino proti ruski agresiji tako za varnost Ukrajine, Evrope in ZDA.

Kent je zavrnil osebne napade na druge državne uslužbence, ki so podali svoje izjave na zaslišanjih. Primerjal jih je z drugimi predanimi služabniki države, ki so bili rojeni na tujem od časov vojne za osamosvojitev naprej do hladne vojne proti komunizmu.

Taylor je dejal, da se je prejšnji teden na lastne oči prepričal o ruski agresiji v Ukrajini na fronti znotraj Ukrajine, kjer Rusi napadajo ukrajinske vojake. "Že prej sem verjel, da je noro, da bi zadrževali pomoč strateškemu partnerju iz domačih političnih razlogov in to bom verjel še naprej," je dejal Taylor.

Trump pozival ljudi, naj berejo prepis pogovora, v katerem ne vidi nič narobe

Trump, ki je imel na programu sestanek s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, je medtem pospešeno tvital proti preiskavi, pozival ljudi, naj berejo prepis pogovora, v katerem ne vidi nič narobe, njegova kampanja pa je podpornikom pošiljala elektronsko pošto s prošnjo za denarna nakazila, ker da je treba ustaviti "to nadaljevanje lova na čarovnice".