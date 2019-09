Prva Parada ponosa v BiH: po glavni mestni ulici več tisoč udeležencev

Nekaj pred poldnevom se je v Sarajevu pričela Parada ponosa, prva v Bosni in Hercegovini. Dogodek poteka pod geslom 'Ima izać' (v prevodu 'Je izhod').

Parade se je udeležilo več kot 3000 podpornikov LGBTIQ-skupnosti, ki so se sprehodili po ulicah središča mesta, nato pa se ustavili na osrednjem trgu, pred stavbo parlamenta. Pojejo pesmi in mahajo z zastavami, ob zvokih piščalk in bobnov pa člani organizacijskega odbora v slogu podpore boju za več pravic LGBTIQ-skupnosti nagovarjajo javnost, poročajo bosanski mediji.

Več kot tisoč pripadnikov varnostnih sil

Dogodek se odvija mirno in brez incidentov, za varnost pa skrbi več kot 1200 policistov in varnostnikov. Parade so se udeležili tudi upokojenci, invalidi in otroci, z mahanjem pa so jih pozdravljali stanovalci stavb, mimo katerih so se sprehodili. Po navedbah novinarjev časnika Oslobođenje je bilo vzdušje odlično.

Udeleženci nosijo mavrične zastave in transparente z napisi 'Odpor', 'Solidarnost', 'Bolj ljubim, kot se bojim', 'Jaz BiH svobodo', 'Ženska, lezbijka, kraljica', 'Refugees welcome'. Med njimi so bili tudi nekateri znani obrazi, kot je pevec Božo Vrećo, ki je ocenil, da današnji dan "odpira vrata Evrope za BiH".