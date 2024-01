Prva pogajanja med Fidesom in vlado brez dogovora, kaj to pomeni za paciente?

Prva pogajanja med vladno stranjo in sindikatom Fides po torkovi stavki so se končala brez dogovora. Zdravniški sindikat je bil po koncu pogajanj nad razpletom razočaran, pričakujejo pa, da bo vlada izpolnila zavezo in na njihove zahteve v najkrajšem času poslala protipredlog. Kaj bo to pomenilo za vse paciente? Do ponedeljka, ko naj bi se začela njihova splošna stavka, so samo štirje dnevi.