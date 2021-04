Po AstraZeneci sledijo še zapleti pri cepivu Johnson & Johnson. Napovedi, da bo 7200 Slovencev v naslednjih dneh prejelo prve odmerke tega cepiva, so se izkazale za prenagljene. Podjetje Johnson & Johnson je po redkih primerih krvnih strdkov po cepljenju začasno ustavilo dobavo svojega cepiva Evropski uniji. In kako bo to vplivalo na cepljenje pri nas?

icon-expand