Glavni vodili gibanja Povežimo Slovenijo bosta sodelovanje in povezovanje

Na politični sceni smo dobili prvo predvolilno zavezo. Pet strank je podpisalo sporazum, da bodo na aprilskih državnozborskih volitvah skupaj nastopile pod okriljem gibanja Povežimo Slovenijo. Od petih strank je parlamentarna le ena, in sicer stranka Konkretno. Glavni vodili gibanja pa bosta, kot pravijo, sodelovanje in povezovanje. To jim sicer ni uspelo ob prvih dogovorih, kdo bi bil njihov mandatar, saj jim je prvi mož Krke Jože Colarič dal košarico. Novega kandidata še nimajo, ga bodo pa zdaj, ko je pogodba tudi uradna, skupaj izbrali. Namigov, da bi to lahko bil kar Počivalšek sam, pa ta ni želel komentirati.