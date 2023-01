Prvo zaslišanje štirih hrvaških parov, obtoženih trgovanja z otroki

Pred sodnika v Zambiji so stopili štirje hrvaški pari, obtoženi trgovine z otroki, ponarejanja dokumentov in njihove uporabe. Osmerica Hrvatov se je na prvi sodni obravnavi izrekla za nedolžne. Štirje zakonski pari so v Demokratični republiki Kongo nameravali posvojiti štiri otroke, stare od leta in treh mesecev do treh let. Aretirali so jih 7. decembra na letališču v Ndoli v Zambiji s štirimi domnevno posvojenimi otroki. Njihov odvetnik je vložil zahtevo za izpustitev osmerice proti varščini, da bi se lahko branili s prostosti. Sodišče bo o tem odločalo v četrtek.