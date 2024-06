Trajekt v čast Oliverju Dragojeviću

Pesmi Oliverja Dragojeviča bodo odzvanjale vsem, ki se bodo odpravili na Korčulo in Lastovo. Po več kot letu dni čakanja so v njegovi rodni Veli Luki splavili trajekt z imenom Oliver. Česa takšnega nisem doživel še nikoli, je občutke ob krstni plovbi opisal kapitan. Oliverja so namreč ob prvi vplovbi v splitsko luko s trobljenjem pospremila vsa plovila Jadrolinije. Hrvaška je trajekt kupila lani v Grčiji, njegova splavitev pa se je zaradi tehničnih težav pri inšpekcijskem nadzoru za mesec dni zavlekla.