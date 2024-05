Prve dame so se na obisku v Sloveniji preizkusile v krašenju lectovih src

Medtem ko so predsednica in predsedniki na Brdu pri Kranju sedeli za skupno mizo, je za dobre odnose skrbel tudi prvi gospod, predsedničin soprog Aleš Musar, ki je vodil spremljevalni program za prve dame. Visoke gostje je odpeljal na izlet v Radovljico, kjer so se med drugim preizkusile tudi v krašenju v Sloveniji avtohtonih lectovih src. Kako se prvi gospod znajde v ženski družbi in s kakšnimi darili so predsedniški pari zapustili našo državo?