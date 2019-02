Prve fotografije izmuzljivega afriškega črnega panterja po 110 letih

Črni panter je že več desetletij glavni junak številnih legend, v zadnjih letih pa bi ob tem imenu prej pomislili na stripovskega superjunaka, kot na to redko žival. Pravzaprav je črni panter nadpomenka za dve vrsti melanističnih divjih mačk – črnega jaguarja in črnega leoparda.

Črni kožuh je posledica melanina, črnega pigmenta, ki se najbpogosteje pojavlja pri jagurajih in leopardih. Gre za genetsko napako, ki se je pri teh divjih mačkah razvila za boljšo nočno kamuflažo in neopaženost v temačnih tropskih gozdovih. Črni leopardi imajo za razliko od svojih albino posameznikov črnega pigmenta v izobilju.

Čeprav so o srečanjih s črnim leopardom v Afriki poročali že številni očividci, pa fotografskega dokaza o njem ni bilo že več kot 100 let. To je uspelo spremeniti britanskemu fotografu Willu Burradu-Lucasu.