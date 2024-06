Prve samorefleksije strank po volitvah

Glasovnice so preštete, stranke pa so že opravile prve samorefleksije. Kaj je šlo prav in predvsem kaj je šlo narobe? V NSi pravijo, da so nedeljske volitve začetek konca Golobove vlade. Da je koalicija doživela poraz, priznavajo tudi Socialni demokrati. Razloge za to pa na levi strani političnega pola vidijo v preveliki razdrobljenosti strank na levici. In tako že padajo tudi prvi klici in pozivi k povezovanju. Kdo vabi Vesno, ali je ta pripravljena na povezovanje in kakšno?