Dars pripravljen na prve pošiljke snega, tudi s pomočjo avtomatskega sistema soljenja

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, snežinke so se iz visokogorja spustile do nižjeležečih krajev. Tudi za vikend se napoveduje sneženje predvsem za sever države, nižine Koroške, Gorenjske, Štajersko in Prekmurje. Po nižinah snežna odeja ne bo debela, na 700, 800 m nadmorske višine pa lahko zapade tam nekje 10 do 20 cm snega. Na Darsu pravijo, da so pripravljeni z zadostnimi zalogami soli, plugi in cestnimi delavci. Poleg cestnih delavcev pa bo za posoljevanje na viaduktu Goli vrh poskrbel avtomatski sistem soljenja.