Prvi amandma ZDA ustavil Trumpa pri blokiranju kritikov na Twitterju

Prizivno sodišče se s tem pogledom ni strinjalo. "Ironija vsega tega je, da to odločamo v času, ko je ravnanje naše vlade in uradnikov stvar široke, robustne debate. V tej debati imajo ljudje nadvse različne ideje in poglede, kar vodi v veliko stopnjo strasti in intenzitete debate. Čeprav je za koga to verjetno neprijetno, je to dobra stvar. Najboljši odgovor na nekomu nenaklonjen, oster govor glede stvari, ki so stvar javnega interesa, je več govora, ne manj," so v odločitvi zapisali na sodišču. Okrožna sodnica Naomi Reice Buchwald, ki je kot prva odločila v zadevi, je zapisala, da "noben vladni uslužbenec, vključno s predsednikom, ni nad zakonom in da mu morajo vsi slediti, tako kot je bilo določeno".