Prvi dan zaprtja: manj prometa, na ulicah maske

Prvi od 11 dni zaostrenih ukrepov zaradi epidemije se je že skoraj končal. Šole in vrtci so zaprti, javna uprava deluje le 20-odstotno, večina v gospodarstvu je sicer šla v službo, ne pa tudi tisti iz storitvenih dejavnosti. V prestolnici se ukrepa o nošenju maske na prostem večina drži, v Mariboru, Kranju in na vaseh pa je te odgovornosti že manj. Zdi pa se, da ljudi bolj kot delno zaprtje države za 11 dni skrbi ali bo zaprtja 11. aprila res konec in bodo šli ljudje lahko nazaj v službe, otroci pa v šole in vrtce.

icon-expand