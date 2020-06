Prvi dan poostrenih ukrepov na mejah: Na Gruškovju 40 ljudem odredili 14-dnevno karanteno

Ob polnoči so začeli veljati strožji ukrepi pri vstopu v Slovenijo iz nekaterih držav. Tako je 14-dnevna karantena po novem obvezna tudi za vse, ki v Slovenijo prihajajo iz BiH, Srbije in s Kosova ne glede na državljanstvo, torej tudi za slovenske državljane. Ukrep, ki je sicer namenjen naši zaščiti pred širitvijo koronavirusa, pa po drugi plati sproža velike težave in zadrege, zlasti pri delavcih, ki si zdaj bodisi ne upajo domov, ali pa so ostali ujeti v svojih matičnih državah. Na Gruškovju so približno 40 ljudem odredili karanteno, mnogi pa so se raje obrnili nazaj.