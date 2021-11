Prvi dan samotestiranja v šolskih prostorih potekal brez težav

Poleg domače naloge je od srede naprej obvezno tudi samotestiranje v osnovnih in srednjih šolah za vse učence, ki se bo izvajalo trikrat tedensko in v prostorih šole. Odlok se je prvi dan upošteval brez večjih težav. Čeprav je bilo v preteklih dneh slišati nekaj kritik posameznih staršev, da so takšni pogoji za njihove otroke nedopustni, ravnatelje je še v torek zelo skrbelo, kako bo potekal prvi dan, je večina staršev ravnala odgovorno. Otroci, katerih starši niso podpisali soglasja za samotestiranje, so ostali doma in se šolali na daljavo, a izkazalo se je, da je bilo takšnih le peščica.

