Kaj ima skoraj vsaka hiša na slovenskem podeželju? Zelo prijaznega psa in samooklicanega viteza žganjekuhe. A le en je pravi in to je Franc Jelušič iz Slop v Brkinih, ki se kot prvi in za zdaj edini Slovenec lahko pohvali z nazivom člana Mednarodnega viteškega reda rakije Srbije.