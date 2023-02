Z izločilnimi boji se vrača nogometna Liga prvakov. Ena izmed iger osmine finala bo na sporedu že nocoj. Na pariškem Parku princev se bosta namreč udarila evropska velikana PSG in münchenski Bayern, dva izmed favoritov za končno zmago. Zanimivo bo tudi jutri, ko bomo lahko v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO spremljali dvoboj Borussie Dortmunda in Chelseaja.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:48 audio-control-play-line Iz SVETA: Pogovor z Tomažem Lukačem 02:43 audio-control-play-line Iz SVETA: Vrača se liga prvakov icon-chevron-left icon-chevron-right