Prvi let na najdaljši komercialni letalski liniji brez težav

FOTO: AP Singapurski letalski prevoznik Singapore Airlines je znova vzpostavil najdaljšo neposredno komercialno letalsko povezavo na svetu, ki povezuje singapursko letališče Changi z newyorškim letališčem Newark. Eden od potnikov Geoffrey Thomas, glavni urednik spletne strani Airlineratings.com, je po letu dejal, da je čas minil hitro in da se ni zdelo, da so na letalu preživeli skoraj 18 ur. Let je sicer po njegovih besedah minil brez vseh težav. FOTO: Singapore Airlines 150 potnikov in 17 članov posadke Singapore Airlines je uporabil novo letalo Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range), ki lahko doseže celo 18.000 kilometrov oddaljeno letališče. Letalo Airbusa, ki je imelo na krovu 150 potnikov in 17 članov posadke, je v četrtek popoldne vzletelo z letališča Changi, pristalo pa danes na letališču Newark. V tem času je preletelo več kot 15.000 kilometrov. Singapore Airlines je linijo znova vzpostavil po petih letih. Zaprl jo je, ker jo je ocenil kot nedobičkonosno. FOTO: AP Drugo najdaljšo neposredno linijo na svetu ima Qatar Airlines, povezuje Auckland in Doho, letalo pa jo preleti v 17 urah in pol. Tretjo najdaljšo linijo ima avstralska letalska družba Qantas. Linija povezuje Perth in London, letalo pa zanjo potrebuje 17 ur. Najdaljši polet na svetu bo mogoče rezervirati trikrat na teden, pod enakimi številkami poleta kot stari poleti z A340 (SQ21 in SQ22), novost je tudi razred premium ekonomski, ki so ga v preteklosti ukinili. Poleti so znamenje prestiža in tudi karte niso poceni, saj letalo v eno smer porabi približno 155.000 litrov kerozina in ima na voljo zgolj 161 sedežev. Kot je dejala letalska družba bo na prvem mestu udobje potnikov.