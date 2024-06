Vročinski val: temperature v petek tudi nad 35 stopinj Celzija

Po za ta čas relativno hladnih in mokrih tednih smo vstopili v prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo stopnjevale vse do petka, ko bomo vročino zaradi vlage tudi najtežje prenašali. Termometri bodo takrat lahko pokazali več kot 35 stopinj Celzija, ponoči pa temperatura ne bo padla pod 20 stopinj. Prvi zares vroč dan v tem letu so sicer nekateri izkoristili za sončenje v parku, spet drugi pa so se hladili s sladoledi in v senci krošenj. Strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, da lahko daljše obdobje vročine pri človeku povzroči dehidracijo, izčrpanost, kratkotrajno izgubo zavesti in celo vročinsko kap.