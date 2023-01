Prvi narodni dom na Slovenskem: razpadajoča fasada in upanje na prenovo

Tako je bil leta 2011 videti Narodni dom v Novem mestu, tako pa je videti danes. Fasada, ki še vedno razpada, je prekrita z mrežo, prej vidno razbita okna so sedaj prekrita s ponjavo in lesenimi tramovi.

"Tri leta nazaj smo konkretno prenovil ostrešje in streho, s kritino imamo zavarovano tudi kompletno fasado," pravi župan Gregor Macedoni.

Do celovite prenove še vedno ni prišlo, v dom pa zaradi varnosti ni več mogoče vstopiti. Kljub slabemu zunanjemu videzu pa je Narodni dom pred enajstimi leti še živel. "Poleg vizualnih umetnosti, torej slikarstva, kiparstva, kot sem prej rekel, tudi glasba, potem so se pa začeli tudi pilates, ajurvedska kuhinja, skratka, lista je dolga. To je bilo 13 let in pol rock 'n' rola," pove svobodni umetnik Sebastjan Šeremet. Tudi naša ekipa je že takrat obiskala Narodni dom, kjer so se alternativni umetniki trudili vzdrževati Sokolski dom. Šermet tudi danes še vedno ni pozabil lepih spominov in truda, ki so ga vložili v dom, naredili so tudi oder za nastopajoče in še več. "Spodnje prostore smo obnovili, celotna ekipa je delala takrat, prebarvali stene, očistili."

A žal zaman, gradbena inšpekcija je ugotovila, da pogoji za bivanje in delo niso primerni. "Tudi uporabniki, ki so bili pred sedmimi, šestimi leti še noter, niso primerno vzdrževali te zgradbe, zato so bili tudi pogoji neprimerni," dodaja Macedoni. Zadnji so tako iz Sokolske 3 odšli leta 2018. Med njimi tudi naš sogovornik, ki je po deložaciji Slovenijo tudi zapustil. "Videli so nas kot problem, tretirali so nas kot problem."

Ocena celovite obnove bo občino stala okoli 4 milijone evrov, kar je za občino prevelik zalogaj, zato je kulturni objekt prijavljen tudi na razpis za okrevanje in odpornost, ki pa je časovno omejen. "Do pravnomočnega gradbenega dovoljenja mi ne moremo pričeti obnove."

Celovita obnova, vredna približno 4 milijone evrov, se po 15 letih dogovorov in dovoljenj še ni uresničila. In čeprav je občina lansko leto pridobila vsa potrebna dovoljenja, je obnova narodnega doma še vedno pod vprašanjem. "Eden izmed ne tako bližnjih sosedov se je pritožil na to izdano gradbeno dovoljenje na ministrstvo za okolje in prostor, ki je na drugi stopnji to pritožbo vrnilo, sedaj pa je isti občan vložil tudi pritožbo na ustavno sodišče," zaključuje Macedoni.

Ali se bo zgodba Sokolskega doma kdaj razrešila in ali se bo v njem spet dogajalo kot nekoč, je tako odvisno od ene same pritožbe, čeprav si celotno mesto želi polnega Narodnega doma.