Prvi obisk nemške kanclerke v zloglasnem taborišču smrti

Skupaj so se danes sprehodili tudi skozi zloglasna vrata, nad katerimi visi napis delo osvobaja in si ogledali druge dele nekdanjega koncentracijskega taborišča, ki danes kot muzej opozarja na pretekle grozote. Kasneje si je ogledala tudi uničevalno taborišče Birkenau.

Kanclerka je ob zidu smrti, kjer so ustrelili in ubili več tisoč jetnikov, položila venec in se poklonila žrtvam z minuto molka. Že pred tem si je ogledala plinske celice in krematorij. Na njenem prvem obisku v taborišču smrti jo spremljata poljski premier in vodja ustanove Auschwitz-Birkenau Piotr Cywinski .

V luči zločinov, ki so prekoračili meje verjetnega, bi morali od grozne obnemeti, je dejala Merklova. Kljub temu je prepričanja, da molk ne more biti edina rešitev, Nemčija se je namreč obvezala, da ohrani spomin na takratne zločine. Treba je tudi jasno povedati, da so bili takrat zločinci Nemci, saj so to dolžni tudi žrtvam, je dodala.

"Nikoli ne smemo pozabiti, ne smemo potegniti črte ali posploševati," je še pozvala kanclerka.

Morawiecki je podobno kot kanclerka posvaril pred pozabo."Če bo zginil spomin, bomo že drugič prizadeli ljudi, ki so tu trpeli," je dejal.

Prvi obisk kanclerke v simbolu nacističnih zločinov

Z obiskom sta Merklova in Morawiecki obeležila deseto obletnico ustanovitve ustanove Auschwitz-Birkenau, ki je bila ustanovljen z namenom ohranjanja tega spomenika. Nemčija je dala za ohranitev spomenika na voljo dodatnih 60 milijonov evrov h kapitalski osnovi ustanove.

Ustanova je s pomočjo donacij skoraj 40 držav in posameznikov zbrala več kot 100 milijonov evrov, med drugim je Nemčija doslej prispevala dodatnih 60 milijonov evrov, Poljska pa deset milijonov evrov.

To je prvi obisk kanclerke v tem simbolu nacističnih zločinov, od kar je na položaju. Do njega obiska sicer prihaja v času, ko se v Nemčiji soočajo s krepitvijo antisemitizma. Pred Merklovo sta Auschwitz, kjer je med drugo svetovno vojno umrlo 1,1 milijona ljudi, obiskala kanclerja Helmut Schmidtleta 1967 ter Helmut Kohl leta 1989 in 1995.