Prvi obtoženci v največji korupcijski aferi slovenskega zdravstva sedli na zatožno klop

Pol leta po predobravnavnih narokih in sedem let po hišnih preiskavah se je začelo sojenje v domnevno največji korupcijski aferi slovenskega zdravstva. Pred sodnico je tako stopilo prvih šest obtožencev, ki so krivdo že spomladi zanikali. Na seznamu obtoženih je sicer 11 zdravnikov, farmacevtov, komercialistov in družba Advanta, ki so javna sredstva oškodovali za več kot milijon evrov.