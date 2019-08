Prvi preizkus ZDA: v zrak izstrelili novo raketo srednjega dosega

Iz ameriškega obrambnega ministrstva so danes sporočili, da so v zrak uspešno izstrelili novo manevrirno raketo srednjega dosega. Kot so navedli v uradni izjavi, so preizkus izvedli v nedeljo na otoku San Nicolas v Kaliforniji, raketa pa je po več kot 500 kilometrih letenja uspešno zadela svoj cilj."Zbrane podatke in ugotovitve iz tega preizkusa bo ministrstvo za obrambo uporabilo za razvoj prihodnjih zmogljivosti raket srednjega dosega," so sporočili iz Pentagona.

Gre za prvi ameriški preizkus tovrstne rakete po dokončni odpovedi pogodbe o prepovedi raket srednjega dosega (INF) med ZDA in Rusijo. Izstrelitev omenjene rakete bi bila namreč v skladu z določili pogodbe INF prepovedana.

Ameriški uradniki so sicer več mesecev napovedovali, da bodo omenjen preizkus opravili avgusta. Novembra pa načrtujejo preizkus izstrelitve balistične rakete srednjega dosega.