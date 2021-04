Prvi prvomajski čarterski let: odšlo jih bo še osem

Začenjajo se počitnice, pred nami so prvomajski prazniki. In zato so z brniškega letališča slovenski potniki odleteli v Španijo, na Majorko. Letalo je bilo skoraj polno, jutranji let pa prvi prvomajski čarterski let iz Slovenije. Za pot v Španijo so vsi potrebovali negativni PCR-test. Sicer bo za prvomajske praznike z našimi turističnimi agencijami letovalo približno 1500 potnikov, iz Slovenije bo skupaj odletelo osem letal, še v Egipt, na Tenerife in Madeiro.

