Prvi sneg povzročil prometni kaos, župan se opravičuje

Zaradi poledenelih cest, nesreč, zdrsov in posledično velikih prometnih zamaškov, je ogromno ljudi noč na petek preživelo v avtomobilih, številni so – prezebli in lačni – mestni oblasti namenili kar nekaj zmerljivk.

Policija v New Jerseyju je samo v nekaj urah naštela 500 prometnih nesreč, prometni policisti iz Marylanda so poročali o 400 nesrečah.

Zaradi razmer na cesti je bil prekinjen avtobusni promet, številni so tako ure in ure preživeli na prenatrpanih avtobusnih postajah.

Meščani so prepričani, da mestne službe na sneg niso bile pripravljene. V prid jih gre morda le dejstvo, da takšna količina snega tako hitro v New Yorku ni zapadla že nekaj let. Vseeno meščani pričakujejo, da bo mestna oblast skrbno preučila, kaj je šlo narobe in izboljšala sistem.

Župan pa je prepričan, da službe vendarle niso vsega krive, navsezadnje so pričakovali le okoli tri centimetre snega, ne pa snežnega meteža. Ko so ugotovili, kakšne so prave razsežnosti snežnih padavin, pa so na cesto poslali vseh 700 posipnih vozil, delalo je tudi med 350 in 700 od skupaj 1600 mestnih snežnih plugov.