Odštevanje dni do vstopa v šolo, nakup vseh potrebščin za šolo, priprava šolske torbe ter navdušenje ob spoznavanju novih sošolk in sošolcev prvi šolski dan. Teh dogodkov se verjetno spominjamo vsi. Veselje in neučakanost pred začetkom šole je bilo v četrtek jasno čutiti tudi med prvošolčki, ki so prvič prestopili prag Osnovne šole Matije Valjavca v Preddvoru. Ta dan namreč predstavlja pomemben mejnik v odraščanju.