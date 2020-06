Prvi val močno prizadel tovorni promet ter proizvodne obrate avtomobilske in letalske industrije

Čeprav je epidemija koronavirusa najbolj vplivala na turizem, pa se je v nezavidljivem položaju znašel tudi cestni tovorni promet in vsi proizvodni obrati, ki so povezani z avtomobilsko in letalsko industrijo. Teh je v Sloveniji precej. O posledicah morebitnega drugega vala za gospodarstvo si za zdaj ne upa razmišljati nihče, a zagotovo pa bi bile katastrofalne, saj so že posledice prvega precejšnje in bodo še bolj.