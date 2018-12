Prvič v zgodovini na Irskem dovoljen splav

Irski parlament je v četrtek sprejel zakonodajo, ki prvič v zgodovini države dovoljuje umetno prekinitev nosečnosti. Premier Leo Varadkar je v odzivu dejal, da gre za zgodovinski trenutek. Odločitev parlamenta sledi rezultatu letošnjega referenduma.

Nova irska zakonodaja dovoljuje umetno prekinitev nosečnosti do 12. tedna nosečnosti ter ob pogojih, ko je ogroženo življenje nosečnice oziroma bi nosečnost zelo poslabšala njeno zdravstveno stanje. Umetna prekinitev nosečnosti je dovoljena tudi v primerih hudih nepravilnosti zarodka, zaradi katere bi lahko novorojenček umrl do 28 dni po rojstvu.

"Zgodovinski trenutek za irske ženske. Hvala vsem, ki so to podprli,"je dejal Varadkar. Minister za zdravjeSimon Harris je v odzivu na Twitterju zapisal, da glasovanje v irskem parlamentu pomeni konec samotnih potovanj in stigme ter podpira izbiro žensk v "naši lastni državi". Po napovedih naj bi na Irskem začeli umetno prekinitev nosečnosti opravljati od januarja dalje.

Za veljavnost zakona je potreben samo še simbolni podpis predsednika države Michaela D. Higginsa.

"Rad bi se zahvalil zagovornikom (pravice do umetne prekinitve nosečnosti), ki so se 35 let borili za spremembo naroda, src in miselnosti,"je v odzivu dejal Harris.

Na referendumu maja letos je 66 odstotkov irskih volivcev podprlo odpravo ustavne prepovedi umetne prekinitve nosečnosti.

Po odločitvi irskega parlamenta je Malta sedaj edina država EU, kjer umetna prekinitev nosečnosti ni dovoljena v nobenem primeru.