Prvo dvigalo v Sloveniji za gibalno ovirane osebe na plaži v Žusterni

V vročih poletnih dneh, ki so že tukaj, se vsi radi ohladimo bodisi v morju ali bazenu, vsak se znajde po svoje, a gibalno ovirane osebe nimajo ravno veliko možnosti. Odslej jim bo nekoliko lažje, saj so na plaži v Žusterni postavili dvigalo, ki invalidom omogoči varen vstop v vodo. To je prvo dvigalo na slovenski obali in vsekakor svetla točka ter dober zgled tudi za ostala kopališča v Sloveniji. Kako težko je priti do ohladitve, pa nam je pripovedoval Rok Bratovž, tetraplegik. Kako pa je z možnostmi ohladitve za gibalno ovirane osebe v Ljubljani?