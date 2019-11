Prvo Natovo brezpilotno letalo sistema AGS pristalo v Italiji

Gre za zavezniški sistem za nadzor kopnega iz zraka, imenovan AGS oziroma Alliance Ground Surveillance, ki bo poveljnikom zagotovil izčrpno sliko stanja na terenu. Zveza Nato bo v imenu vseh 29. zaveznic upravljala in vzdržavala sistem, katerega jedro predstavlja pet brezpilotnih letal RQ-4B Global Hawk blok 40. Ti bodo delovali iz matične baze Sigonella, kjer bodo stacionirani tudi podporni elementi potrebni za vodenje.

Brezpilotna letala Global Hawk (GH) bodo uporabljala tudi slovenski zračni prostor. Čeprav je osnovna ideja, da sistem zadosti vsem zahtevam in postopkom, ki se izvajajo, podobno kot pri zrakoplovih s posadko je vseeno potrebno prilagoditi civilno in vojaško zakonodajo še pred integracijo novega sistema, da se zagotovi varnost v zračnem prostoru.

K razvoju AGS pomembno prispevajo Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Nemčija, Italija, Litva , Latvija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Združene države Amerike in Slovenija.

Prihod letala je pozdravil tudi generalni sekretar zveze Nato, Jens Stoltenberg: "To dokazuje, da so članice Nata zavezane k modernizaciji zavezništva in k vlaganju v najmodernejše zmogljivosti, ki bodo prispevale k zagotavljanju skupne varnosti."

Letalo je v sredo vzletelo iz baze Palmdale Air Base v Kaliforniji in 22 ur kasneje pristalo v bazi Sigonella.