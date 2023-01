Pokalo je, se dimilo in odmevalo po okolici Kozine, medtem ko je devetinpetdeseterica pogodbenih rezervistov Slovenske vojske napadala lovski dom v Obrovu in iz njega reševala talce. A ni šlo zares, ampak le za prikaz prvega obveznega usposabljanja rezervistov. 58 vojakov in ena vojakinja so ob podpori brezpilotnega letalnega sistema izvajali zahtevne skupinske manevre.